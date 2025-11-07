Apa yang dimaksud dengan The Bitcoin Mascot (BITTY)

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

Sumber Daya The Bitcoin Mascot (BITTY) Situs Web Resmi

Prediksi Harga The Bitcoin Mascot (USD)

BITTY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi The Bitcoin Mascot (BITTY)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang The Bitcoin Mascot (BITTY) Berapa nilai The Bitcoin Mascot (BITTY) hari ini? Harga live BITTY dalam USD adalah 0.00227936 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BITTY ke USD saat ini? $ 0.00227936 . Cobalah Harga BITTY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar The Bitcoin Mascot? Kapitalisasi pasar BITTY adalah $ 2.28M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BITTY? Suplai beredar BITTY adalah 999.35M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BITTY? BITTY mencapai harga ATH sebesar 0.0200771 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BITTY? BITTY mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan BITTY? Volume perdagangan 24 jam live BITTY adalah -- USD . Akankah harga BITTY naik lebih tinggi tahun ini? BITTY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BITTY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting The Bitcoin Mascot (BITTY)