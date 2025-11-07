BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live The Bitcoin Mascot hari ini adalah 0.00227936 USD. Lacak informasi harga aktual BITTY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BITTY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live The Bitcoin Mascot hari ini adalah 0.00227936 USD. Lacak informasi harga aktual BITTY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BITTY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BITTY

Info Harga BITTY

Penjelasan BITTY

Situs Web Resmi BITTY

Tokenomi BITTY

Prakiraan Harga BITTY

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo The Bitcoin Mascot

Harga The Bitcoin Mascot (BITTY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BITTY ke USD:

$0.00227944
$0.00227944$0.00227944
-10.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live The Bitcoin Mascot (BITTY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:59:21 (UTC+8)

Informasi Harga The Bitcoin Mascot (BITTY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00207589
$ 0.00207589$ 0.00207589
Low 24 Jam
$ 0.00253596
$ 0.00253596$ 0.00253596
High 24 Jam

$ 0.00207589
$ 0.00207589$ 0.00207589

$ 0.00253596
$ 0.00253596$ 0.00253596

$ 0.0200771
$ 0.0200771$ 0.0200771

$ 0
$ 0$ 0

-2.65%

-10.11%

-25.71%

-25.71%

Harga aktual The Bitcoin Mascot (BITTY) adalah $0.00227936. Selama 24 jam terakhir, BITTY diperdagangkan antara low $ 0.00207589 dan high $ 0.00253596, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBITTY adalah $ 0.0200771, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BITTY telah berubah sebesar -2.65% selama 1 jam terakhir, -10.11% selama 24 jam, dan -25.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Bitcoin Mascot (BITTY)

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

--
----

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

999.35M
999.35M 999.35M

999,345,715.235674
999,345,715.235674 999,345,715.235674

Kapitalisasi Pasar The Bitcoin Mascot saat ini adalah $ 2.28M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BITTY adalah 999.35M, dan total suplainya sebesar 999345715.235674. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.28M.

Riwayat Harga The Bitcoin Mascot (BITTY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The Bitcoin Mascot ke USD adalah $ -0.000256597043099806.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The Bitcoin Mascot ke USD adalah $ -0.0013895593.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The Bitcoin Mascot ke USD adalah $ -0.0018724064.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The Bitcoin Mascot ke USD adalah $ +0.00221678793418462747.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000256597043099806-10.11%
30 Days$ -0.0013895593-60.96%
60 Hari$ -0.0018724064-82.14%
90 Hari$ +0.00221678793418462747+3,542.78%

Apa yang dimaksud dengan The Bitcoin Mascot (BITTY)

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya The Bitcoin Mascot (BITTY)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga The Bitcoin Mascot (USD)

Berapa nilai The Bitcoin Mascot (BITTY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda The Bitcoin Mascot (BITTY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Bitcoin Mascot.

Cek prediksi harga The Bitcoin Mascot sekarang!

BITTY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi The Bitcoin Mascot (BITTY)

Memahami tokenomi The Bitcoin Mascot (BITTY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BITTY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang The Bitcoin Mascot (BITTY)

Berapa nilai The Bitcoin Mascot (BITTY) hari ini?
Harga live BITTY dalam USD adalah 0.00227936 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BITTY ke USD saat ini?
Harga BITTY ke USD saat ini adalah $ 0.00227936. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar The Bitcoin Mascot?
Kapitalisasi pasar BITTY adalah $ 2.28M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BITTY?
Suplai beredar BITTY adalah 999.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BITTY?
BITTY mencapai harga ATH sebesar 0.0200771 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BITTY?
BITTY mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BITTY?
Volume perdagangan 24 jam live BITTY adalah -- USD.
Akankah harga BITTY naik lebih tinggi tahun ini?
BITTY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BITTY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:59:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting The Bitcoin Mascot (BITTY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,958.56
$100,958.56$100,958.56

-1.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.57
$3,298.57$3,298.57

-0.04%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1318
$1.1318$1.1318

+31.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.60
$154.60$154.60

-0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,958.56
$100,958.56$100,958.56

-1.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.57
$3,298.57$3,298.57

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.60
$154.60$154.60

-0.84%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2000
$2.2000$2.2000

-1.54%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$955.90
$955.90$955.90

+2.38%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.721
$4.721$4.721

+372.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007896
$0.007896$0.007896

+270.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003039
$0.00003039$0.00003039

+182.17%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$15.9500
$15.9500$15.9500

+161.04%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0960
$0.0960$0.0960

+92.00%