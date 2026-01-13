BursaDEX+
Harga live The Black Whale hari ini adalah 0.00335041 USD. Kapitalisasi pasar BLACKWHALE adalah 3,288,734 USD. Lacak informasi harga aktual BLACKWHALE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BLACKWHALE

Info Harga BLACKWHALE

Penjelasan BLACKWHALE

Situs Web Resmi BLACKWHALE

Tokenomi BLACKWHALE

Prakiraan Harga BLACKWHALE

Logo The Black Whale

Harga The Black Whale (BLACKWHALE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BLACKWHALE ke USD:

$0.00340068
+16.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live The Black Whale (BLACKWHALE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:41:45 (UTC+8)

Harga The Black Whale Hari Ini

Harga live The Black Whale (BLACKWHALE) hari ini adalah $ 0.00335041, dengan perubahan 10.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLACKWHALE ke USD saat ini adalah $ 0.00335041 per BLACKWHALE.

The Black Whale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,288,734, dengan suplai yang beredar 985.97M BLACKWHALE. Selama 24 jam terakhir, BLACKWHALE diperdagangkan antara $ 0.00282136 (low) dan $ 0.00472758 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00835945, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00015251.

Dalam kinerja jangka pendek, BLACKWHALE bergerak +5.13% dalam satu jam terakhir dan +128.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Black Whale (BLACKWHALE)

$ 3.29M
--
$ 3.29M
985.97M
985,973,100.677873
Kapitalisasi Pasar The Black Whale saat ini adalah $ 3.29M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLACKWHALE adalah 985.97M, dan total suplainya sebesar 985973100.677873. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.29M.

Riwayat Harga The Black Whale USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00282136
Low 24 Jam
$ 0.00472758
High 24 Jam

$ 0.00282136
$ 0.00472758
$ 0.00835945
$ 0.00015251
+5.13%

+10.87%

+128.29%

+128.29%

Riwayat Harga The Black Whale (BLACKWHALE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The Black Whale ke USD adalah $ +0.00032843.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The Black Whale ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The Black Whale ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The Black Whale ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00032843+10.87%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk The Black Whale

Prediksi Harga The Black Whale (BLACKWHALE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BLACKWHALE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga The Black Whale (BLACKWHALE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga The Black Whale berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga The Black Whale yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BLACKWHALE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga The Black Whale.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya The Black Whale (BLACKWHALE)

Situs Web Resmi

Tentang The Black Whale

Berapa harga live The Black Whale?

Valuasi saat ini berada pada Rp56.5209141385, menunjukkan pergerakan harga sebesar 10.86% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana sentimen pasar memengaruhi BLACKWHALE?

Sentimen dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, berita industri, dan perkembangan di ekosistem --. Sentimen positif sering berkorelasi dengan meningkatnya volume dan kenaikan harga jangka pendek.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat global The Black Whale?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp55480449269.90, The Black Whale berada di peringkat #2539, menyoroti pengaruh dan skala The Black Whale dalam pasar yang lebih luas.

Bagaimana aktivitas perdagangan terbaru?

BLACKWHALE mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan tingkat partisipasi aktif dari para pedagang global.

Seberapa volatil BLACKWHALE hari ini?

Volatilitas token ini tercatat sebesar --%, membantu para trader menilai apakah pasar sedang mengalami stabilitas atau fluktuasi cepat.

Berapa rentang perdagangan 24 jam hari ini?

Harga bergerak antara Rp47.5959199960 hingga Rp79.7535654630, menunjukkan kekuatan harga dalam satu hari.

Faktor-faktor jangka panjang apa saja yang memengaruhi The Black Whale?

Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah token yang beredar (985973100.677873 token), tren adopsi dalam Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, serta daya tarik keseluruhan jaringan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The Black Whale

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:41:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting The Black Whale (BLACKWHALE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi The Black Whale Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.