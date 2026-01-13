Harga The Black Whale Hari Ini

Harga live The Black Whale (BLACKWHALE) hari ini adalah $ 0.00335041, dengan perubahan 10.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLACKWHALE ke USD saat ini adalah $ 0.00335041 per BLACKWHALE.

The Black Whale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,288,734, dengan suplai yang beredar 985.97M BLACKWHALE. Selama 24 jam terakhir, BLACKWHALE diperdagangkan antara $ 0.00282136 (low) dan $ 0.00472758 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00835945, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00015251.

Dalam kinerja jangka pendek, BLACKWHALE bergerak +5.13% dalam satu jam terakhir dan +128.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Black Whale (BLACKWHALE)

Kapitalisasi Pasar $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Suplai Peredaran 985.97M 985.97M 985.97M Total Suplai 985,973,100.677873 985,973,100.677873 985,973,100.677873

