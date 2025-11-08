Harga THE EAR STAYS ON Hari Ini

Harga live THE EAR STAYS ON (EAR) hari ini adalah $ 0.00003366, dengan perubahan 5.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EAR ke USD saat ini adalah $ 0.00003366 per EAR.

THE EAR STAYS ON saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,677, dengan suplai yang beredar 990.00M EAR. Selama 24 jam terakhir, EAR diperdagangkan antara $ 0.00003096 (low) dan $ 0.00003194 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00238649, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002996.

Dalam kinerja jangka pendek, EAR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar THE EAR STAYS ON (EAR)

Kapitalisasi Pasar $ 30.68K$ 30.68K $ 30.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.68K$ 30.68K $ 30.68K Suplai Peredaran 990.00M 990.00M 990.00M Total Suplai 989,996,871.0 989,996,871.0 989,996,871.0

Kapitalisasi Pasar THE EAR STAYS ON saat ini adalah $ 30.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EAR adalah 990.00M, dan total suplainya sebesar 989996871.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.68K.