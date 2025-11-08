Harga THE FINAL BITCOIN Hari Ini

Harga live THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) hari ini adalah $ 0.00001474, dengan perubahan 3.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHITCOIN ke USD saat ini adalah $ 0.00001474 per SHITCOIN.

THE FINAL BITCOIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,418.22, dengan suplai yang beredar 978.27M SHITCOIN. Selama 24 jam terakhir, SHITCOIN diperdagangkan antara $ 0.00001365 (low) dan $ 0.00001476 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.006008, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001365.

Dalam kinerja jangka pendek, SHITCOIN bergerak +0.96% dalam satu jam terakhir dan -28.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 14.42K$ 14.42K $ 14.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.42K$ 14.42K $ 14.42K Suplai Peredaran 978.27M 978.27M 978.27M Total Suplai 978,268,704.475276 978,268,704.475276 978,268,704.475276

Kapitalisasi Pasar THE FINAL BITCOIN saat ini adalah $ 14.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHITCOIN adalah 978.27M, dan total suplainya sebesar 978268704.475276. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.42K.