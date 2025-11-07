Informasi Harga The Grays Currency (PTGC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.000169 $ 0.000169 $ 0.000169 Low 24 Jam $ 0.00019733 $ 0.00019733 $ 0.00019733 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.000169$ 0.000169 $ 0.000169 High 24 Jam $ 0.00019733$ 0.00019733 $ 0.00019733 All Time High $ 0.00132623$ 0.00132623 $ 0.00132623 Harga Terendah $ 0.00000217$ 0.00000217 $ 0.00000217 Perubahan Harga (1 Jam) +0.09% Perubahan Harga (1 Hari) +1.91% Perubahan Harga (7H) +1.25% Perubahan Harga (7H) +1.25%

Harga aktual The Grays Currency (PTGC) adalah $0.00018396. Selama 24 jam terakhir, PTGC diperdagangkan antara low $ 0.000169 dan high $ 0.00019733, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPTGC adalah $ 0.00132623, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000217.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PTGC telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, +1.91% selama 24 jam, dan +1.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Grays Currency (PTGC)

Kapitalisasi Pasar $ 53.47M$ 53.47M $ 53.47M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 53.47M$ 53.47M $ 53.47M Suplai Peredaran 290.67B 290.67B 290.67B Total Suplai 290,670,138,148.4592 290,670,138,148.4592 290,670,138,148.4592

Kapitalisasi Pasar The Grays Currency saat ini adalah $ 53.47M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PTGC adalah 290.67B, dan total suplainya sebesar 290670138148.4592. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 53.47M.