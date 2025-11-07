Informasi Harga The Innovation Game (TIG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: Low 24 Jam $ 0.804456 High 24 Jam $ 0.978568 All Time High $ 4.3 Harga Terendah $ 0.116623 Perubahan Harga (1 Jam) -1.49% Perubahan Harga (1 Hari) -14.01% Perubahan Harga (7H) +27.36%

Harga aktual The Innovation Game (TIG) adalah $0.820381. Selama 24 jam terakhir, TIG diperdagangkan antara low $ 0.804456 dan high $ 0.978568, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTIG adalah $ 4.3, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.116623.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TIG telah berubah sebesar -1.49% selama 1 jam terakhir, -14.01% selama 24 jam, dan +27.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Innovation Game (TIG)

Kapitalisasi Pasar $ 20.39M Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.06M Suplai Peredaran 24.86M Total Suplai 46,396,196.63444873

Kapitalisasi Pasar The Innovation Game saat ini adalah $ 20.39M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TIG adalah 24.86M, dan total suplainya sebesar 46396196.63444873. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.06M.