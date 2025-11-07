BursaDEX+
Harga live The Innovation Game hari ini adalah 0.820381 USD. Lacak informasi harga aktual TIG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TIG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TIG

Info Harga TIG

Penjelasan TIG

Whitepaper TIG

Situs Web Resmi TIG

Tokenomi TIG

Prakiraan Harga TIG

Harga The Innovation Game (TIG)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 TIG ke USD:

$0.820381
$0.820381
-14.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live The Innovation Game (TIG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:50:21 (UTC+8)

Informasi Harga The Innovation Game (TIG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.804456
$ 0.804456
Low 24 Jam
$ 0.978568
$ 0.978568
High 24 Jam

$ 0.804456
$ 0.804456

$ 0.978568
$ 0.978568

$ 4.3
$ 4.3

$ 0.116623
$ 0.116623

-1.49%

-14.01%

+27.36%

+27.36%

Harga aktual The Innovation Game (TIG) adalah $0.820381. Selama 24 jam terakhir, TIG diperdagangkan antara low $ 0.804456 dan high $ 0.978568, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTIG adalah $ 4.3, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.116623.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TIG telah berubah sebesar -1.49% selama 1 jam terakhir, -14.01% selama 24 jam, dan +27.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Innovation Game (TIG)

$ 20.39M
$ 20.39M

--
--

$ 38.06M
$ 38.06M

24.86M
24.86M

46,396,196.63444873
46,396,196.63444873

Kapitalisasi Pasar The Innovation Game saat ini adalah $ 20.39M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TIG adalah 24.86M, dan total suplainya sebesar 46396196.63444873. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.06M.

Riwayat Harga The Innovation Game (TIG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The Innovation Game ke USD adalah $ -0.133713206164405.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The Innovation Game ke USD adalah $ +0.6431213593.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The Innovation Game ke USD adalah $ +0.4499230285.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The Innovation Game ke USD adalah $ -0.53175483592719.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.133713206164405-14.01%
30 Days$ +0.6431213593+78.39%
60 Hari$ +0.4499230285+54.84%
90 Hari$ -0.53175483592719-39.32%

Apa yang dimaksud dengan The Innovation Game (TIG)

The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation.

TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya The Innovation Game (TIG)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga The Innovation Game (USD)

Berapa nilai The Innovation Game (TIG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda The Innovation Game (TIG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Innovation Game.

Cek prediksi harga The Innovation Game sekarang!

TIG ke Mata Uang Lokal

Tokenomi The Innovation Game (TIG)

Memahami tokenomi The Innovation Game (TIG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TIG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang The Innovation Game (TIG)

Berapa nilai The Innovation Game (TIG) hari ini?
Harga live TIG dalam USD adalah 0.820381 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TIG ke USD saat ini?
Harga TIG ke USD saat ini adalah $ 0.820381. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar The Innovation Game?
Kapitalisasi pasar TIG adalah $ 20.39M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TIG?
Suplai beredar TIG adalah 24.86M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TIG?
TIG mencapai harga ATH sebesar 4.3 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TIG?
TIG mencapai harga ATL 0.116623 USD.
Berapa volume perdagangan TIG?
Volume perdagangan 24 jam live TIG adalah -- USD.
Akankah harga TIG naik lebih tinggi tahun ini?
TIG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TIG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:50:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting The Innovation Game (TIG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,513.77

$3,338.34

$1.0946

$157.14

$1.0003

$101,513.77

$3,338.34

$157.14

$2.2195

$965.33

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$4.945

$0.007876

$0.00002504

$13.2300

$0.1019

