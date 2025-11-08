Harga THE LONGEST PUMPFUN STREAM Hari Ini

Harga live THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) hari ini adalah $ 0.00000829, dengan perubahan 4.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUMPATHON ke USD saat ini adalah $ 0.00000829 per PUMPATHON.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,281.43, dengan suplai yang beredar 999.30M PUMPATHON. Selama 24 jam terakhir, PUMPATHON diperdagangkan antara $ 0.00000825 (low) dan $ 0.00000866 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00341605, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000799.

Dalam kinerja jangka pendek, PUMPATHON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Kapitalisasi Pasar $ 8.28K$ 8.28K $ 8.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.28K$ 8.28K $ 8.28K Suplai Peredaran 999.30M 999.30M 999.30M Total Suplai 999,300,197.501497 999,300,197.501497 999,300,197.501497

Kapitalisasi Pasar THE LONGEST PUMPFUN STREAM saat ini adalah $ 8.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUMPATHON adalah 999.30M, dan total suplainya sebesar 999300197.501497. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.28K.