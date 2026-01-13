Berapa harga perdagangan saat ini dari the mogger?

the mogger (MOGGER) saat ini dihargai Rp0.08810628871945000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -13.98% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga the mogger hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap MOGGER?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi the mogger dalam pasar kripto global?

Saat ini, the mogger menduduki peringkat pasar #12381 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp88117407.29508190000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang MOGGER?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999745539.657876, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru the mogger?

Rentang harga antara Rp0.08726397238370000 dan Rp0.10259412969435000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi the mogger dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme lainnya, MOGGER terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.