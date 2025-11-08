Harga The Omnipotence Hari Ini

Harga live The Omnipotence (OMN) hari ini adalah $ 0.00000745, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OMN ke USD saat ini adalah $ 0.00000745 per OMN.

The Omnipotence saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,448.87, dengan suplai yang beredar 999.64M OMN. Selama 24 jam terakhir, OMN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00145452, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000697.

Dalam kinerja jangka pendek, OMN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Omnipotence (OMN)

Kapitalisasi Pasar $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Suplai Peredaran 999.64M 999.64M 999.64M Total Suplai 999,637,581.312223 999,637,581.312223 999,637,581.312223

Kapitalisasi Pasar The Omnipotence saat ini adalah $ 7.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OMN adalah 999.64M, dan total suplainya sebesar 999637581.312223. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.45K.