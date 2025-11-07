BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live ULTIMA hari ini adalah 3458.43 USD. Lacak informasi harga aktual ULTIMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ULTIMA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ULTIMA hari ini adalah 3458.43 USD. Lacak informasi harga aktual ULTIMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ULTIMA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ULTIMA

Info Harga ULTIMA

Penjelasan ULTIMA

Whitepaper ULTIMA

Situs Web Resmi ULTIMA

Tokenomi ULTIMA

Prakiraan Harga ULTIMA

Riwayat ULTIMA

Panduan Membeli ULTIMA

Konverter ULTIMA ke Mata Uang Fiat

Spot ULTIMA

Futures USDT-M ULTIMA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ULTIMA

Harga ULTIMA(ULTIMA)

Harga Live 1 ULTIMA ke USD:

$3,459.83
$3,459.83$3,459.83
+0.28%1D
USD
Grafik Harga Live ULTIMA (ULTIMA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:21:37 (UTC+8)

Informasi Harga ULTIMA (ULTIMA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3,382.37
$ 3,382.37$ 3,382.37
Low 24 Jam
$ 3,579.11
$ 3,579.11$ 3,579.11
High 24 Jam

$ 3,382.37
$ 3,382.37$ 3,382.37

$ 3,579.11
$ 3,579.11$ 3,579.11

$ 22,681.001065843044
$ 22,681.001065843044$ 22,681.001065843044

$ 2,046.4140488264795
$ 2,046.4140488264795$ 2,046.4140488264795

-0.33%

+0.28%

-12.19%

-12.19%

Harga aktual ULTIMA (ULTIMA) adalah $ 3,458.43. Selama 24 jam terakhir, ULTIMA diperdagangkan antara low $ 3,382.37 dan high $ 3,579.11, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highULTIMA adalah $ 22,681.001065843044, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 2,046.4140488264795.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ULTIMA telah berubah sebesar -0.33% selama 1 jam terakhir, +0.28% selama 24 jam, dan -12.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ULTIMA (ULTIMA)

No.257

$ 129.38M
$ 129.38M$ 129.38M

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

$ 345.84M
$ 345.84M$ 345.84M

37.41K
37.41K 37.41K

100,000
100,000 100,000

100,000
100,000 100,000

37.40%

SMART

Kapitalisasi Pasar ULTIMA saat ini adalah $ 129.38M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.00M. Suplai beredar ULTIMA adalah 37.41K, dan total suplainya sebesar 100000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 345.84M.

Riwayat Harga ULTIMA (ULTIMA) USD

Pantau perubahan harga ULTIMA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +9.6605+0.28%
30 Days$ -1,268.91-26.85%
60 Hari$ -3,193.99-48.02%
90 Hari$ -142.65-3.97%
Perubahan Harga ULTIMA Hari Ini

Hari ini, ULTIMA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +9.6605 (+0.28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ULTIMA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1,268.91 (-26.85%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ULTIMA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ULTIMA terlihat mengalami perubahan $ -3,193.99 (-48.02%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ULTIMA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -142.65 (-3.97%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ULTIMA (ULTIMA)?

Lihat halaman Riwayat Harga ULTIMA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ULTIMA (ULTIMA)

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

ULTIMA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ULTIMA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ULTIMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ULTIMA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ULTIMA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ULTIMA (USD)

Berapa nilai ULTIMA (ULTIMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ULTIMA (ULTIMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ULTIMA.

Cek prediksi harga ULTIMA sekarang!

Tokenomi ULTIMA (ULTIMA)

Memahami tokenomi ULTIMA (ULTIMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ULTIMA sekarang!

Cara membeli ULTIMA (ULTIMA)

Ingin mengetahui cara membeli ULTIMA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ULTIMA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ULTIMA ke Mata Uang Lokal

1 ULTIMA(ULTIMA) ke VND
91,008,585.45
1 ULTIMA(ULTIMA) ke AUD
A$5,325.9822
1 ULTIMA(ULTIMA) ke GBP
2,628.4068
1 ULTIMA(ULTIMA) ke EUR
2,974.2498
1 ULTIMA(ULTIMA) ke USD
$3,458.43
1 ULTIMA(ULTIMA) ke MYR
RM14,421.6531
1 ULTIMA(ULTIMA) ke TRY
145,911.1617
1 ULTIMA(ULTIMA) ke JPY
¥529,139.79
1 ULTIMA(ULTIMA) ke ARS
ARS$5,019,461.5491
1 ULTIMA(ULTIMA) ke RUB
280,962.8532
1 ULTIMA(ULTIMA) ke INR
306,555.2352
1 ULTIMA(ULTIMA) ke IDR
Rp57,640,476.9438
1 ULTIMA(ULTIMA) ke PHP
204,462.3816
1 ULTIMA(ULTIMA) ke EGP
￡E.163,549.1547
1 ULTIMA(ULTIMA) ke BRL
R$18,502.6005
1 ULTIMA(ULTIMA) ke CAD
C$4,876.3863
1 ULTIMA(ULTIMA) ke BDT
421,375.1112
1 ULTIMA(ULTIMA) ke NGN
4,969,003.0554
1 ULTIMA(ULTIMA) ke COP
$13,250,663.2863
1 ULTIMA(ULTIMA) ke ZAR
R.60,072.9291
1 ULTIMA(ULTIMA) ke UAH
145,288.6443
1 ULTIMA(ULTIMA) ke TZS
T.Sh.8,497,362.51
1 ULTIMA(ULTIMA) ke VES
Bs785,063.61
1 ULTIMA(ULTIMA) ke CLP
$3,261,299.49
1 ULTIMA(ULTIMA) ke PKR
Rs976,383.9576
1 ULTIMA(ULTIMA) ke KZT
1,817,335.7964
1 ULTIMA(ULTIMA) ke THB
฿111,949.3791
1 ULTIMA(ULTIMA) ke TWD
NT$107,072.9928
1 ULTIMA(ULTIMA) ke AED
د.إ12,692.4381
1 ULTIMA(ULTIMA) ke CHF
Fr2,766.744
1 ULTIMA(ULTIMA) ke HKD
HK$26,872.0011
1 ULTIMA(ULTIMA) ke AMD
֏1,322,503.632
1 ULTIMA(ULTIMA) ke MAD
.د.م32,163.399
1 ULTIMA(ULTIMA) ke MXN
$64,223.0451
1 ULTIMA(ULTIMA) ke SAR
ريال12,969.1125
1 ULTIMA(ULTIMA) ke ETB
Br532,217.7927
1 ULTIMA(ULTIMA) ke KES
KSh446,068.3014
1 ULTIMA(ULTIMA) ke JOD
د.أ2,452.02687
1 ULTIMA(ULTIMA) ke PLN
12,727.0224
1 ULTIMA(ULTIMA) ke RON
лв15,217.092
1 ULTIMA(ULTIMA) ke SEK
kr33,097.1751
1 ULTIMA(ULTIMA) ke BGN
лв5,844.7467
1 ULTIMA(ULTIMA) ke HUF
Ft1,157,432.7681
1 ULTIMA(ULTIMA) ke CZK
72,938.2887
1 ULTIMA(ULTIMA) ke KWD
د.ك1,058.27958
1 ULTIMA(ULTIMA) ke ILS
11,309.0661
1 ULTIMA(ULTIMA) ke BOB
Bs23,863.167
1 ULTIMA(ULTIMA) ke AZN
5,879.331
1 ULTIMA(ULTIMA) ke TJS
SM31,886.7246
1 ULTIMA(ULTIMA) ke GEL
9,372.3453
1 ULTIMA(ULTIMA) ke AOA
Kz3,169,962.3537
1 ULTIMA(ULTIMA) ke BHD
.د.ب1,300.36968
1 ULTIMA(ULTIMA) ke BMD
$3,458.43
1 ULTIMA(ULTIMA) ke DKK
kr22,341.4578
1 ULTIMA(ULTIMA) ke HNL
L91,095.0462
1 ULTIMA(ULTIMA) ke MUR
158,880.2742
1 ULTIMA(ULTIMA) ke NAD
$60,003.7605
1 ULTIMA(ULTIMA) ke NOK
kr35,275.986
1 ULTIMA(ULTIMA) ke NZD
$6,121.4211
1 ULTIMA(ULTIMA) ke PAB
B/.3,458.43
1 ULTIMA(ULTIMA) ke PGK
K14,525.406
1 ULTIMA(ULTIMA) ke QAR
ر.ق12,588.6852
1 ULTIMA(ULTIMA) ke RSD
дин.351,238.1508
1 ULTIMA(ULTIMA) ke UZS
soʻm41,171,779.1268
1 ULTIMA(ULTIMA) ke ALL
L289,643.5125
1 ULTIMA(ULTIMA) ke ANG
ƒ6,190.5897
1 ULTIMA(ULTIMA) ke AWG
ƒ6,225.174
1 ULTIMA(ULTIMA) ke BBD
$6,916.86
1 ULTIMA(ULTIMA) ke BAM
KM5,844.7467
1 ULTIMA(ULTIMA) ke BIF
Fr10,171,242.63
1 ULTIMA(ULTIMA) ke BND
$4,495.959
1 ULTIMA(ULTIMA) ke BSD
$3,458.43
1 ULTIMA(ULTIMA) ke JMD
$553,867.5645
1 ULTIMA(ULTIMA) ke KHR
13,833,720
1 ULTIMA(ULTIMA) ke KMF
Fr1,452,540.6
1 ULTIMA(ULTIMA) ke LAK
75,183,259.3659
1 ULTIMA(ULTIMA) ke LKR
රු1,053,091.935
1 ULTIMA(ULTIMA) ke MDL
L59,104.5687
1 ULTIMA(ULTIMA) ke MGA
Ar15,578,497.935
1 ULTIMA(ULTIMA) ke MOP
P27,632.8557
1 ULTIMA(ULTIMA) ke MVR
53,259.822
1 ULTIMA(ULTIMA) ke MWK
MK5,983,429.743
1 ULTIMA(ULTIMA) ke MZN
MT221,166.5985
1 ULTIMA(ULTIMA) ke NPR
रु490,059.531
1 ULTIMA(ULTIMA) ke PYG
24,527,185.56
1 ULTIMA(ULTIMA) ke RWF
Fr5,018,181.93
1 ULTIMA(ULTIMA) ke SBD
$28,462.8789
1 ULTIMA(ULTIMA) ke SCR
48,418.02
1 ULTIMA(ULTIMA) ke SRD
$133,149.555
1 ULTIMA(ULTIMA) ke SVC
$30,192.0939
1 ULTIMA(ULTIMA) ke SZL
L59,934.5919
1 ULTIMA(ULTIMA) ke TMT
m12,104.505
1 ULTIMA(ULTIMA) ke TND
د.ت10,233.49437
1 ULTIMA(ULTIMA) ke TTD
$23,378.9868
1 ULTIMA(ULTIMA) ke UGX
Sh12,090,671.28
1 ULTIMA(ULTIMA) ke XAF
Fr1,964,388.24
1 ULTIMA(ULTIMA) ke XCD
$9,337.761
1 ULTIMA(ULTIMA) ke XOF
Fr1,964,388.24
1 ULTIMA(ULTIMA) ke XPF
Fr356,218.29
1 ULTIMA(ULTIMA) ke BWP
P46,446.7149
1 ULTIMA(ULTIMA) ke BZD
$6,916.86
1 ULTIMA(ULTIMA) ke CVE
$331,455.9312
1 ULTIMA(ULTIMA) ke DJF
Fr612,142.11
1 ULTIMA(ULTIMA) ke DOP
$222,411.6333
1 ULTIMA(ULTIMA) ke DZD
د.ج451,255.9464
1 ULTIMA(ULTIMA) ke FJD
$7,885.2204
1 ULTIMA(ULTIMA) ke GNF
Fr30,071,048.85
1 ULTIMA(ULTIMA) ke GTQ
Q26,491.5738
1 ULTIMA(ULTIMA) ke GYD
$723,365.2188
1 ULTIMA(ULTIMA) ke ISK
kr435,762.18

Sumber Daya ULTIMA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ULTIMA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ULTIMA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ULTIMA

Berapa nilai ULTIMA (ULTIMA) hari ini?
Harga live ULTIMA dalam USD adalah 3,458.43 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ULTIMA ke USD saat ini?
Harga ULTIMA ke USD saat ini adalah $ 3,458.43. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ULTIMA?
Kapitalisasi pasar ULTIMA adalah $ 129.38M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ULTIMA?
Suplai beredar ULTIMA adalah 37.41K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ULTIMA?
ULTIMA mencapai harga ATH sebesar 22,681.001065843044 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ULTIMA?
ULTIMA mencapai harga ATL 2,046.4140488264795 USD.
Berapa volume perdagangan ULTIMA?
Volume perdagangan 24 jam live ULTIMA adalah $ 1.00M USD.
Akankah harga ULTIMA naik lebih tinggi tahun ini?
ULTIMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ULTIMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:21:37 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ULTIMA (ULTIMA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,585.43
$101,585.43$101,585.43

-0.41%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,318.61
$3,318.61$3,318.61

+0.56%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.03
$157.03$157.03

+0.71%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$0.9958
$0.9958$0.9958

+16.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,585.43
$101,585.43$101,585.43

-0.41%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,318.61
$3,318.61$3,318.61

+0.56%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2128
$2.2128$2.2128

-0.97%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.03
$157.03$157.03

+0.71%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0089
$1.0089$1.0089

-0.70%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012055
$0.012055$0.012055

+201.37%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.05
$30.05$30.05

+100.33%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012500
$0.012500$0.012500

+1,150.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.283
$4.283$4.283

+328.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008424
$0.008424$0.008424

+294.75%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0897
$0.0897$0.0897

+79.40%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002415
$0.0000002415$0.0000002415

+61.00%