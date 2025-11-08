Harga The Orange Era Hari Ini

Harga live The Orange Era (ORANGE) hari ini adalah $ 0.00003902, dengan perubahan 3.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORANGE ke USD saat ini adalah $ 0.00003902 per ORANGE.

The Orange Era saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,005, dengan suplai yang beredar 999.61M ORANGE. Selama 24 jam terakhir, ORANGE diperdagangkan antara $ 0.00003606 (low) dan $ 0.00003928 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00484745, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003606.

Dalam kinerja jangka pendek, ORANGE bergerak +1.51% dalam satu jam terakhir dan -17.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Orange Era (ORANGE)

Kapitalisasi Pasar $ 39.01K$ 39.01K $ 39.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.01K$ 39.01K $ 39.01K Suplai Peredaran 999.61M 999.61M 999.61M Total Suplai 999,614,207.624174 999,614,207.624174 999,614,207.624174

Kapitalisasi Pasar The Orange Era saat ini adalah $ 39.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ORANGE adalah 999.61M, dan total suplainya sebesar 999614207.624174. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.01K.