Harga The Other Party Hari Ini

Harga live The Other Party (POD) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POD ke USD saat ini adalah -- per POD.

The Other Party saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,409, dengan suplai yang beredar 3.55T POD. Selama 24 jam terakhir, POD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, POD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Other Party (POD)

Kapitalisasi Pasar $ 20.41K$ 20.41K $ 20.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.41K$ 20.41K $ 20.41K Suplai Peredaran 3.55T 3.55T 3.55T Total Suplai 3,554,457,000,000.0 3,554,457,000,000.0 3,554,457,000,000.0

Kapitalisasi Pasar The Other Party saat ini adalah $ 20.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POD adalah 3.55T, dan total suplainya sebesar 3554457000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.41K.