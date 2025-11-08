Harga The Pride Hari Ini

Harga live The Pride (PRIDE) hari ini adalah $ 0.00001165, dengan perubahan 5.79% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PRIDE ke USD saat ini adalah $ 0.00001165 per PRIDE.

The Pride saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,832.27, dengan suplai yang beredar 930.00M PRIDE. Selama 24 jam terakhir, PRIDE diperdagangkan antara $ 0.00001055 (low) dan $ 0.00001165 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00033444, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000934.

Dalam kinerja jangka pendek, PRIDE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Pride (PRIDE)

Kapitalisasi Pasar $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K Suplai Peredaran 930.00M 930.00M 930.00M Total Suplai 929,996,666.6666666 929,996,666.6666666 929,996,666.6666666

Kapitalisasi Pasar The Pride saat ini adalah $ 10.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PRIDE adalah 930.00M, dan total suplainya sebesar 929996666.6666666. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.83K.