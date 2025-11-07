Informasi Harga The Resistance Cat ($RECA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.01624212 $ 0.01624212 $ 0.01624212 Low 24 Jam $ 0.01709188 $ 0.01709188 $ 0.01709188 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.01624212$ 0.01624212 $ 0.01624212 High 24 Jam $ 0.01709188$ 0.01709188 $ 0.01709188 All Time High $ 0.887984$ 0.887984 $ 0.887984 Harga Terendah $ 0.00981998$ 0.00981998 $ 0.00981998 Perubahan Harga (1 Jam) -- Perubahan Harga (1 Hari) +3.21% Perubahan Harga (7H) -8.48% Perubahan Harga (7H) -8.48%

Harga aktual The Resistance Cat ($RECA) adalah $0.01701474. Selama 24 jam terakhir, $RECA diperdagangkan antara low $ 0.01624212 dan high $ 0.01709188, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high$RECA adalah $ 0.887984, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00981998.

Dalam hal kinerja jangka pendek, $RECA telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +3.21% selama 24 jam, dan -8.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Resistance Cat ($RECA)

Kapitalisasi Pasar $ 167.46K$ 167.46K $ 167.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 169.77K$ 169.77K $ 169.77K Suplai Peredaran 9.84M 9.84M 9.84M Total Suplai 9,977,971.99 9,977,971.99 9,977,971.99

Kapitalisasi Pasar The Resistance Cat saat ini adalah $ 167.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $RECA adalah 9.84M, dan total suplainya sebesar 9977971.99. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 169.77K.