Harga live The Rug Game hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual TRG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRG dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live The Rug Game hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual TRG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TRG

Info Harga TRG

Penjelasan TRG

Situs Web Resmi TRG

Tokenomi TRG

Prakiraan Harga TRG

Logo The Rug Game

Harga The Rug Game (TRG)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 TRG ke USD:

--
----
-3.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live The Rug Game (TRG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:20:24 (UTC+8)

Informasi Harga The Rug Game (TRG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000152
$ 0.00000152$ 0.00000152

$ 0
$ 0$ 0

-3.12%

-3.68%

-30.68%

-30.68%

Harga aktual The Rug Game (TRG) adalah --. Selama 24 jam terakhir, TRG diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRG adalah $ 0.00000152, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRG telah berubah sebesar -3.12% selama 1 jam terakhir, -3.68% selama 24 jam, dan -30.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Rug Game (TRG)

$ 480.43K
$ 480.43K$ 480.43K

--
----

$ 480.43K
$ 480.43K$ 480.43K

5.27T
5.27T 5.27T

5,265,499,541,702.0
5,265,499,541,702.0 5,265,499,541,702.0

Kapitalisasi Pasar The Rug Game saat ini adalah $ 480.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TRG adalah 5.27T, dan total suplainya sebesar 5265499541702.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 480.43K.

Riwayat Harga The Rug Game (TRG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The Rug Game ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The Rug Game ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The Rug Game ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The Rug Game ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.68%
30 Days$ 0-40.77%
60 Hari$ 0-38.33%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan The Rug Game (TRG)

Welcome to The Rug Game

TRG is the core governance token of the rug game & will exist beyond the current 10 letter game and all future games.

On top of this, there are 10 game tokens.

       $T $H $E $R $U $G $G* $A $M $E*

The 10 tokens above have a 4% tax. 1% buys & burns CULT, 1% which buys & burns TRG, 1% game token sent to burn wallet & 1% which is collected by a contract & held in ETH.

All of these tokens launched on January 6th 2023. Between every 30-60 days from these tokens launch or the previous rug, the token which has burnt the least amount numerically of the gaming token, CULT , and TRG is eliminated, and the liquidity is rugged automatically.

Any ETH left from the LP at the time of the rug will auto buyback TRG and send it to the TRG DAO & stakers.

At the time the token with the least burns rugs, the 1% ETH collected of every other community token is sent as ETH rewards to the winning community tokens holders.

A communities corruption can be their saviour. Any wallet can stake & any wallet that holds TRG or CULT can offer a bribe to the DAO. If a wallet sacrifices their TRG or CULT, they can allocate that amount of “points” to a game token of their choosing.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya The Rug Game (TRG)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga The Rug Game (USD)

Berapa nilai The Rug Game (TRG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda The Rug Game (TRG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Rug Game.

Cek prediksi harga The Rug Game sekarang!

TRG ke Mata Uang Lokal

Tokenomi The Rug Game (TRG)

Memahami tokenomi The Rug Game (TRG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang The Rug Game (TRG)

Berapa nilai The Rug Game (TRG) hari ini?
Harga live TRG dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRG ke USD saat ini?
Harga TRG ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar The Rug Game?
Kapitalisasi pasar TRG adalah $ 480.43K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRG?
Suplai beredar TRG adalah 5.27T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRG?
TRG mencapai harga ATH sebesar 0.00000152 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRG?
TRG mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan TRG?
Volume perdagangan 24 jam live TRG adalah -- USD.
Akankah harga TRG naik lebih tinggi tahun ini?
TRG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:20:24 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

