Berapa harga saat ini dari the same coin?

the same coin diperdagangkan pada Rp0.21933917382930000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -1.56% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan SAME dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -1.56% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika SAME unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa the same coin dibandingkan dengan token Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, SAME menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar the same coin hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp218052114.4682740000 menempatkan SAME pada peringkat #10807, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp0.21479066561625000 hingga Rp0.22523538817955000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan SAME?

the same coin telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi SAME?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 997515032.304508, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.