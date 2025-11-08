Harga The Void Hari Ini

Harga live The Void (VOID) hari ini adalah --, dengan perubahan 33.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VOID ke USD saat ini adalah -- per VOID.

The Void saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,025, dengan suplai yang beredar 60.67M VOID. Selama 24 jam terakhir, VOID diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.173301, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VOID bergerak +1.86% dalam satu jam terakhir dan +32.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Void (VOID)

Kapitalisasi Pasar $ 35.03K$ 35.03K $ 35.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 57.73K$ 57.73K $ 57.73K Suplai Peredaran 60.67M 60.67M 60.67M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

