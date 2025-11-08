Harga TheDip Hari Ini

Harga live TheDip (THEDIP) hari ini adalah $ 0.00001003, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi THEDIP ke USD saat ini adalah $ 0.00001003 per THEDIP.

TheDip saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,032.74, dengan suplai yang beredar 1000.00M THEDIP. Selama 24 jam terakhir, THEDIP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00009142, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001003.

Dalam kinerja jangka pendek, THEDIP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TheDip (THEDIP)

Kapitalisasi Pasar $ 10.03K$ 10.03K $ 10.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.03K$ 10.03K $ 10.03K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,998,330.178054 999,998,330.178054 999,998,330.178054

Kapitalisasi Pasar TheDip saat ini adalah $ 10.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar THEDIP adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999998330.178054. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.03K.