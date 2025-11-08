Harga There Will Be Signs Hari Ini

Harga live There Will Be Signs (SIGNS) hari ini adalah $ 0.00004178, dengan perubahan 2.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIGNS ke USD saat ini adalah $ 0.00004178 per SIGNS.

There Will Be Signs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,061, dengan suplai yang beredar 935.00M SIGNS. Selama 24 jam terakhir, SIGNS diperdagangkan antara $ 0.0000394 (low) dan $ 0.00004218 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00011292, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003789.

Dalam kinerja jangka pendek, SIGNS bergerak +1.91% dalam satu jam terakhir dan -16.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar There Will Be Signs (SIGNS)

Kapitalisasi Pasar $ 39.06K$ 39.06K $ 39.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.31K$ 40.31K $ 40.31K Suplai Peredaran 935.00M 935.00M 935.00M Total Suplai 964,913,929.944135 964,913,929.944135 964,913,929.944135

Kapitalisasi Pasar There Will Be Signs saat ini adalah $ 39.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SIGNS adalah 935.00M, dan total suplainya sebesar 964913929.944135. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.31K.