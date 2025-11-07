Harga This Is My Iguana Hari Ini

Harga live This Is My Iguana (TIMI) hari ini adalah --, dengan perubahan 20.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TIMI ke USD saat ini adalah -- per TIMI.

This Is My Iguana saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 108,665, dengan suplai yang beredar 942.23M TIMI. Selama 24 jam terakhir, TIMI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00860314, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TIMI bergerak +2.54% dalam satu jam terakhir dan -38.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar This Is My Iguana (TIMI)

Kapitalisasi Pasar $ 108.67K$ 108.67K $ 108.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 108.67K$ 108.67K $ 108.67K Suplai Peredaran 942.23M 942.23M 942.23M Total Suplai 942,225,507.7814456 942,225,507.7814456 942,225,507.7814456

Kapitalisasi Pasar This Is My Iguana saat ini adalah $ 108.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TIMI adalah 942.23M, dan total suplainya sebesar 942225507.7814456. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 108.67K.