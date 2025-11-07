Harga THREE Hari Ini

Harga live THREE ($THREE) hari ini adalah $ 0.00135644, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $THREE ke USD saat ini adalah $ 0.00135644 per $THREE.

THREE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 135,644, dengan suplai yang beredar 100.00M $THREE. Selama 24 jam terakhir, $THREE diperdagangkan antara $ 0.00135644 (low) dan $ 0.00135644 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.439654, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00125.

Dalam kinerja jangka pendek, $THREE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar THREE ($THREE)

Kapitalisasi Pasar $ 135.64K$ 135.64K $ 135.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 135.64K$ 135.64K $ 135.64K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar THREE saat ini adalah $ 135.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $THREE adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 135.64K.