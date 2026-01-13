Harga Tibo Hari Ini

Harga live Tibo (TIBO) hari ini adalah $ 0.00024134, dengan perubahan 16.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TIBO ke USD saat ini adalah $ 0.00024134 per TIBO.

Tibo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 251,377, dengan suplai yang beredar 1.00B TIBO. Selama 24 jam terakhir, TIBO diperdagangkan antara $ 0.00021849 (low) dan $ 0.0003805 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00070336, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00011762.

Dalam kinerja jangka pendek, TIBO bergerak -12.10% dalam satu jam terakhir dan +8.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tibo (TIBO)

Kapitalisasi Pasar $ 251.38K$ 251.38K $ 251.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 251.38K$ 251.38K $ 251.38K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

