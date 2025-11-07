BursaDEX+
Harga live Tidecoin hari ini adalah 0.078865 USD. Lacak informasi harga aktual TDC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TDC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TDC

Info Harga TDC

Penjelasan TDC

Whitepaper TDC

Situs Web Resmi TDC

Tokenomi TDC

Prakiraan Harga TDC

Logo Tidecoin

Harga Tidecoin (TDC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 TDC ke USD:

$0.078865
$0.078865
+2.90%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Tidecoin (TDC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:59:55 (UTC+8)

Informasi Harga Tidecoin (TDC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.075282
$ 0.075282
Low 24 Jam
$ 0.079663
$ 0.079663
High 24 Jam

$ 0.075282
$ 0.075282

$ 0.079663
$ 0.079663

$ 0.778444
$ 0.778444

$ 0.04441292
$ 0.04441292

+0.32%

+2.99%

-11.00%

-11.00%

Harga aktual Tidecoin (TDC) adalah $0.078865. Selama 24 jam terakhir, TDC diperdagangkan antara low $ 0.075282 dan high $ 0.079663, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTDC adalah $ 0.778444, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04441292.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TDC telah berubah sebesar +0.32% selama 1 jam terakhir, +2.99% selama 24 jam, dan -11.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tidecoin (TDC)

$ 1.47M
$ 1.47M

--
--

$ 1.47M
$ 1.47M

18.67M
18.67M

18,673,838.29893137
18,673,838.29893137

Kapitalisasi Pasar Tidecoin saat ini adalah $ 1.47M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TDC adalah 18.67M, dan total suplainya sebesar 18673838.29893137. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.47M.

Riwayat Harga Tidecoin (TDC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Tidecoin ke USD adalah $ +0.00228729.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Tidecoin ke USD adalah $ -0.0236227094.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Tidecoin ke USD adalah $ -0.0196117381.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Tidecoin ke USD adalah $ -0.06409718315335077.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00228729+2.99%
30 Days$ -0.0236227094-29.95%
60 Hari$ -0.0196117381-24.86%
90 Hari$ -0.06409718315335077-44.83%

Apa yang dimaksud dengan Tidecoin (TDC)

Tidecoin offers a high level of protection for digital assets through the use of Falcon-512 (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU), an advanced cryptographic algorithm based on lattice structures.

Unlike traditional cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin, which may face vulnerabilities with the rise of quantum computing, Tidecoin is built to handle these future challenges.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Tidecoin (TDC)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Tidecoin (USD)

Berapa nilai Tidecoin (TDC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tidecoin (TDC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tidecoin.

Cek prediksi harga Tidecoin sekarang!

TDC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Tidecoin (TDC)

Memahami tokenomi Tidecoin (TDC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TDC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Tidecoin (TDC)

Berapa nilai Tidecoin (TDC) hari ini?
Harga live TDC dalam USD adalah 0.078865 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TDC ke USD saat ini?
Harga TDC ke USD saat ini adalah $ 0.078865. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tidecoin?
Kapitalisasi pasar TDC adalah $ 1.47M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TDC?
Suplai beredar TDC adalah 18.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TDC?
TDC mencapai harga ATH sebesar 0.778444 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TDC?
TDC mencapai harga ATL 0.04441292 USD.
Berapa volume perdagangan TDC?
Volume perdagangan 24 jam live TDC adalah -- USD.
Akankah harga TDC naik lebih tinggi tahun ini?
TDC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TDC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:59:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Tidecoin (TDC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,027.41

$3,301.87

$1.1414

$154.72

$1.0003

$101,027.41

$3,301.87

$154.72

$2.2015

$956.80

$0.00000000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$4.703

$0.007857

$0.00003070

$15.5393

$0.0985

