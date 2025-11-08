Harga Tim Hari Ini

Harga live Tim (TIM) hari ini adalah $ 0.00003015, dengan perubahan 1.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TIM ke USD saat ini adalah $ 0.00003015 per TIM.

Tim saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,116, dengan suplai yang beredar 799.96M TIM. Selama 24 jam terakhir, TIM diperdagangkan antara $ 0.00002942 (low) dan $ 0.00003033 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00076255, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002315.

Dalam kinerja jangka pendek, TIM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tim (TIM)

Kapitalisasi Pasar $ 24.12K$ 24.12K $ 24.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.12K$ 24.12K $ 24.12K Suplai Peredaran 799.96M 799.96M 799.96M Total Suplai 799,959,429.0 799,959,429.0 799,959,429.0

Kapitalisasi Pasar Tim saat ini adalah $ 24.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TIM adalah 799.96M, dan total suplainya sebesar 799959429.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.12K.