Harga TIMES Hari Ini

Harga live TIMES ($TIMES) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $TIMES ke USD saat ini adalah -- per $TIMES.

TIMES saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 173,008, dengan suplai yang beredar 492.55M $TIMES. Selama 24 jam terakhir, $TIMES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.126407, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $TIMES bergerak +4.95% dalam satu jam terakhir dan -14.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TIMES ($TIMES)

Kapitalisasi Pasar $ 173.01K$ 173.01K $ 173.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 351.25K$ 351.25K $ 351.25K Suplai Peredaran 492.55M 492.55M 492.55M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar TIMES saat ini adalah $ 173.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $TIMES adalah 492.55M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 351.25K.