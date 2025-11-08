Harga todd Hari Ini

Harga live todd (TODD) hari ini adalah $ 0.00002515, dengan perubahan 4.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TODD ke USD saat ini adalah $ 0.00002515 per TODD.

todd saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,008, dengan suplai yang beredar 989.67M TODD. Selama 24 jam terakhir, TODD diperdagangkan antara $ 0.0000238 (low) dan $ 0.00002525 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00439277, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002368.

Dalam kinerja jangka pendek, TODD bergerak +0.67% dalam satu jam terakhir dan -15.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar todd (TODD)

Kapitalisasi Pasar $ 25.01K$ 25.01K $ 25.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.01K$ 25.01K $ 25.01K Suplai Peredaran 989.67M 989.67M 989.67M Total Suplai 989,666,383.397373 989,666,383.397373 989,666,383.397373

Kapitalisasi Pasar todd saat ini adalah $ 25.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TODD adalah 989.67M, dan total suplainya sebesar 989666383.397373. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.01K.