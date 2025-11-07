Harga Todin Hari Ini

Harga live Todin (TDN) hari ini adalah --, dengan perubahan 15.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TDN ke USD saat ini adalah -- per TDN.

Todin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 140,495, dengan suplai yang beredar 146.17M TDN. Selama 24 jam terakhir, TDN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00443116, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TDN bergerak +2.03% dalam satu jam terakhir dan +3.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Todin (TDN)

Kapitalisasi Pasar $ 140.50K$ 140.50K $ 140.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 771.13K$ 771.13K $ 771.13K Suplai Peredaran 146.17M 146.17M 146.17M Total Suplai 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

Kapitalisasi Pasar Todin saat ini adalah $ 140.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TDN adalah 146.17M, dan total suplainya sebesar 802285308.8540871. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 771.13K.