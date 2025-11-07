Harga Ton Cat Hari Ini

Harga live Ton Cat (TCAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TCAT ke USD saat ini adalah -- per TCAT.

Ton Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 226,727, dengan suplai yang beredar 637.02M TCAT. Selama 24 jam terakhir, TCAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03286947, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TCAT bergerak +1.85% dalam satu jam terakhir dan -15.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ton Cat (TCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 226.73K$ 226.73K $ 226.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 226.73K$ 226.73K $ 226.73K Suplai Peredaran 637.02M 637.02M 637.02M Total Suplai 637,017,137.1477056 637,017,137.1477056 637,017,137.1477056

Kapitalisasi Pasar Ton Cat saat ini adalah $ 226.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TCAT adalah 637.02M, dan total suplainya sebesar 637017137.1477056. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 226.73K.