Harga Tongue Cat Hari Ini

Harga live Tongue Cat (LUIS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LUIS ke USD saat ini adalah -- per LUIS.

Tongue Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,296.29, dengan suplai yang beredar 1.00B LUIS. Selama 24 jam terakhir, LUIS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01992776, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LUIS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tongue Cat (LUIS)

Kapitalisasi Pasar $ 16.30K$ 16.30K $ 16.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.30K$ 16.30K $ 16.30K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Tongue Cat saat ini adalah $ 16.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LUIS adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.30K.