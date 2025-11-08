Harga TONIC Hari Ini

Harga live TONIC ($TONIC) hari ini adalah $ 0.00007185, dengan perubahan 1.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $TONIC ke USD saat ini adalah $ 0.00007185 per $TONIC.

TONIC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71,810, dengan suplai yang beredar 999.50M $TONIC. Selama 24 jam terakhir, $TONIC diperdagangkan antara $ 0.0000691 (low) dan $ 0.00007266 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00043169, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006182.

Dalam kinerja jangka pendek, $TONIC bergerak +1.30% dalam satu jam terakhir dan -31.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TONIC ($TONIC)

Kapitalisasi Pasar $ 71.81K$ 71.81K $ 71.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 71.81K$ 71.81K $ 71.81K Suplai Peredaran 999.50M 999.50M 999.50M Total Suplai 999,497,766.291835 999,497,766.291835 999,497,766.291835

Kapitalisasi Pasar TONIC saat ini adalah $ 71.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $TONIC adalah 999.50M, dan total suplainya sebesar 999497766.291835. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 71.81K.