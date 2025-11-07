Harga tooker kurlson Hari Ini

Harga live tooker kurlson (TOOKER) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOOKER ke USD saat ini adalah -- per TOOKER.

tooker kurlson saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 179,647, dengan suplai yang beredar 970.79M TOOKER. Selama 24 jam terakhir, TOOKER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.135597, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TOOKER bergerak +2.26% dalam satu jam terakhir dan -23.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar tooker kurlson (TOOKER)

Kapitalisasi Pasar $ 179.65K$ 179.65K $ 179.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 179.65K$ 179.65K $ 179.65K Suplai Peredaran 970.79M 970.79M 970.79M Total Suplai 970,790,254.5743346 970,790,254.5743346 970,790,254.5743346

