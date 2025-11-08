Harga Totakeke Hari Ini

Harga live Totakeke (TOTAKEKE) hari ini adalah $ 0.00003953, dengan perubahan 3.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOTAKEKE ke USD saat ini adalah $ 0.00003953 per TOTAKEKE.

Totakeke saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,532, dengan suplai yang beredar 1.00B TOTAKEKE. Selama 24 jam terakhir, TOTAKEKE diperdagangkan antara $ 0.00003851 (low) dan $ 0.00004179 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00283601, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003851.

Dalam kinerja jangka pendek, TOTAKEKE bergerak -0.58% dalam satu jam terakhir dan -31.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Totakeke (TOTAKEKE)

Kapitalisasi Pasar $ 39.53K$ 39.53K $ 39.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.53K$ 39.53K $ 39.53K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Totakeke saat ini adalah $ 39.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TOTAKEKE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.53K.