Harga traded Hari Ini

Harga live traded (TRADED) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 6.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRADED ke USD saat ini adalah $ 0 per TRADED.

traded saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,475, dengan suplai yang beredar 501.92M TRADED. Selama 24 jam terakhir, TRADED diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TRADED bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar traded (TRADED)

Kapitalisasi Pasar $ 27.48K$ 27.48K $ 27.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.74K$ 54.74K $ 54.74K Suplai Peredaran 501.92M 501.92M 501.92M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar traded saat ini adalah $ 27.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TRADED adalah 501.92M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.74K.