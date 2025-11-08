Harga TrainingDietMax Hari Ini

Harga live TrainingDietMax (TDM) hari ini adalah $ 0.00010421, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TDM ke USD saat ini adalah $ 0.00010421 per TDM.

TrainingDietMax saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,889.88, dengan suplai yang beredar 94.90M TDM. Selama 24 jam terakhir, TDM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.302242, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009439.

Dalam kinerja jangka pendek, TDM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TrainingDietMax (TDM)

Kapitalisasi Pasar $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Suplai Peredaran 94.90M 94.90M 94.90M Total Suplai 94,901,999.29739805 94,901,999.29739805 94,901,999.29739805

Kapitalisasi Pasar TrainingDietMax saat ini adalah $ 9.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TDM adalah 94.90M, dan total suplainya sebesar 94901999.29739805. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.89K.