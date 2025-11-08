Harga Treasury Coin Hari Ini

Harga live Treasury Coin (TREASURY) hari ini adalah $ 0.00000917, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TREASURY ke USD saat ini adalah $ 0.00000917 per TREASURY.

Treasury Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,132.19, dengan suplai yang beredar 995.70M TREASURY. Selama 24 jam terakhir, TREASURY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00037436, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000899.

Dalam kinerja jangka pendek, TREASURY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Treasury Coin (TREASURY)

Kapitalisasi Pasar $ 9.13K$ 9.13K $ 9.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.13K$ 9.13K $ 9.13K Suplai Peredaran 995.70M 995.70M 995.70M Total Suplai 995,702,894.565559 995,702,894.565559 995,702,894.565559

Kapitalisasi Pasar Treasury Coin saat ini adalah $ 9.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TREASURY adalah 995.70M, dan total suplainya sebesar 995702894.565559. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.13K.