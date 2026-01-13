Berapa harga saat ini dari TREN Protocol Token?

TREN Protocol Token diperdagangkan pada Rp1.99847973820045000, mengalami pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari TREN Protocol Token adalah Rp170.37060826067230000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.74090144892570000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan TREN hari ini?

Market capitalization berada pada Rp151895915.60540040000, menempatkan aset ini di peringkat #11508 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar TREN Protocol Token?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan TREN.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 76008103.76723531 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa TREN Protocol Token termasuk?

TREN Protocol Token merupakan bagian dari klasifikasi Base Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai TREN?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan TREN memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.