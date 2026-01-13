Berapa harga saat ini dari Tri Sigma?

Tri Sigma (TRISIG) diperdagangkan pada Rp8.799584322536520000, mencerminkan pergerakan harga sebesar 0.19% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Tri Sigma dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,DeFAI, TRISIG sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif TRISIG diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, TRISIG mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Tri Sigma?

Terdapat 999885413.06356 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat TRISIG?

Tri Sigma saat ini menempati peringkat pasar #4595 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp8797983846.7541625000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Tri Sigma dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar 0.19% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Tri Sigma dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,DeFAI, TRISIG menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.