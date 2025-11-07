Harga TruthFi Hari Ini

Harga live TruthFi (TRUTHFI) hari ini adalah $ 0.0000732, dengan perubahan 0.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRUTHFI ke USD saat ini adalah $ 0.0000732 per TRUTHFI.

TruthFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 72,762, dengan suplai yang beredar 999.93M TRUTHFI. Selama 24 jam terakhir, TRUTHFI diperdagangkan antara $ 0.00007131 (low) dan $ 0.00007516 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00200181, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007019.

Dalam kinerja jangka pendek, TRUTHFI bergerak +2.43% dalam satu jam terakhir dan -28.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TruthFi (TRUTHFI)

Kapitalisasi Pasar $ 72.76K$ 72.76K $ 72.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 72.76K$ 72.76K $ 72.76K Suplai Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Total Suplai 999,928,607.12 999,928,607.12 999,928,607.12

