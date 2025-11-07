BursaDEX+
Harga live TruthFi hari ini adalah 0.0000732 USD. Kapitalisasi pasar TRUTHFI adalah 72,762 USD. Lacak informasi harga aktual TRUTHFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga TruthFi (TRUTHFI)

Harga Live 1 TRUTHFI ke USD:

-0.10%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live TruthFi (TRUTHFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:48:00 (UTC+8)

Harga TruthFi Hari Ini

Harga live TruthFi (TRUTHFI) hari ini adalah $ 0.0000732, dengan perubahan 0.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRUTHFI ke USD saat ini adalah $ 0.0000732 per TRUTHFI.

TruthFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 72,762, dengan suplai yang beredar 999.93M TRUTHFI. Selama 24 jam terakhir, TRUTHFI diperdagangkan antara $ 0.00007131 (low) dan $ 0.00007516 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00200181, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007019.

Dalam kinerja jangka pendek, TRUTHFI bergerak +2.43% dalam satu jam terakhir dan -28.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

$ 72.76K
$ 72.76K$ 72.76K

$ 72.76K
$ 72.76K$ 72.76K

999.93M
999.93M 999.93M

999,928,607.12
999,928,607.12 999,928,607.12

Kapitalisasi Pasar TruthFi saat ini adalah $ 72.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TRUTHFI adalah 999.93M, dan total suplainya sebesar 999928607.12. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 72.76K.

$ 0.00007131
$ 0.00007131$ 0.00007131

$ 0.00007516
$ 0.00007516$ 0.00007516

$ 0.00200181
$ 0.00200181$ 0.00200181

$ 0.00007019
$ 0.00007019$ 0.00007019

+2.43%

-0.12%

-28.99%

-28.99%

Riwayat Harga TruthFi (TRUTHFI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga TruthFi ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga TruthFi ke USD adalah $ -0.0000121432.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga TruthFi ke USD adalah $ -0.0000106424.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga TruthFi ke USD adalah $ 0.

Hari ini$ 0-0.12%
30 Days$ -0.0000121432-16.58%
60 Hari$ -0.0000106424-14.53%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk TruthFi

Prediksi Harga TruthFi (TRUTHFI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TRUTHFI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga TruthFi (TRUTHFI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga TruthFi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga TruthFi yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga TRUTHFI untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga TruthFi.

Apa yang dimaksud dengan TruthFi (TRUTHFI)

TruthFi is a community-driven meme coin launched on November 21, 2024, with the community takeover happening on November 23, 2024, after the original developers abandoned the project. The initiative is a 'community takeover,' where crypto enthusiasts have stepped in to revive and redefine its purpose. It draws inspiration from a trademark registered by Trump Media & Technology Group, originally intended for crypto payments, sparking curiosity and engagement within the crypto space.

TruthFi operates as a meme coin, aiming to foster a sense of collaboration, experimentation, and fun among its supporters. By leveraging the community’s collective creativity and resources, it seeks to build an ecosystem driven by shared ideas and inclusivity rather than traditional top-down development models.

As a project grounded in its origins as a trademark associated with Trump Media, TruthFi carries a cultural and satirical edge, positioning itself as both a commentary on the intersection of politics and cryptocurrency and a unique addition to the meme coin landscape.

The coin’s future is shaped by its active community, which continues to explore potential applications, utility, and growth opportunities. TruthFi exemplifies the power of decentralized collaboration in shaping innovative and unconventional cryptocurrency projects.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Berapa nilai 1 TruthFi pada tahun 2030?
Jika TruthFi tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga TruthFi tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:48:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TruthFi (TRUTHFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi TruthFi Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.