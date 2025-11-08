Harga Tuff Hari Ini

Harga live Tuff (TUFF) hari ini adalah $ 0.00002746, dengan perubahan 3.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TUFF ke USD saat ini adalah $ 0.00002746 per TUFF.

Tuff saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,455, dengan suplai yang beredar 999.96M TUFF. Selama 24 jam terakhir, TUFF diperdagangkan antara $ 0.00002744 (low) dan $ 0.00002852 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00226927, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002744.

Dalam kinerja jangka pendek, TUFF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tuff (TUFF)

Kapitalisasi Pasar $ 27.46K$ 27.46K $ 27.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.46K$ 27.46K $ 27.46K Suplai Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Total Suplai 999,964,159.954774 999,964,159.954774 999,964,159.954774

Kapitalisasi Pasar Tuff saat ini adalah $ 27.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TUFF adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999964159.954774. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.46K.