Harga Type Shit Hari Ini

Harga live Type Shit (TYPE) hari ini adalah $ 0.00000687, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TYPE ke USD saat ini adalah $ 0.00000687 per TYPE.

Type Shit saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,856.63, dengan suplai yang beredar 997.91M TYPE. Selama 24 jam terakhir, TYPE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00012051, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000667.

Dalam kinerja jangka pendek, TYPE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -25.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Type Shit (TYPE)

Kapitalisasi Pasar $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Suplai Peredaran 997.91M 997.91M 997.91M Total Suplai 997,905,090.435694 997,905,090.435694 997,905,090.435694

Kapitalisasi Pasar Type Shit saat ini adalah $ 6.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TYPE adalah 997.91M, dan total suplainya sebesar 997905090.435694. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.86K.