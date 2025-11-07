BursaDEX+
Harga live TypeAI hari ini adalah 0.054959 USD. Lacak informasi harga aktual TYPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TYPE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga TypeAI (TYPE)

Harga Live 1 TYPE ke USD:

$0.054959
$0.054959$0.054959
-4.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live TypeAI (TYPE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:22:42 (UTC+8)

Informasi Harga TypeAI (TYPE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05467
$ 0.05467$ 0.05467
Low 24 Jam
$ 0.057542
$ 0.057542$ 0.057542
High 24 Jam

$ 0.05467
$ 0.05467$ 0.05467

$ 0.057542
$ 0.057542$ 0.057542

$ 4.09
$ 4.09$ 4.09

$ 0.04244544
$ 0.04244544$ 0.04244544

+0.24%

-4.24%

-23.56%

-23.56%

Harga aktual TypeAI (TYPE) adalah $0.054959. Selama 24 jam terakhir, TYPE diperdagangkan antara low $ 0.05467 dan high $ 0.057542, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTYPE adalah $ 4.09, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04244544.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TYPE telah berubah sebesar +0.24% selama 1 jam terakhir, -4.24% selama 24 jam, dan -23.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TypeAI (TYPE)

$ 522.11K
$ 522.11K$ 522.11K

--
----

$ 549.59K
$ 549.59K$ 549.59K

9.50M
9.50M 9.50M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar TypeAI saat ini adalah $ 522.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TYPE adalah 9.50M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 549.59K.

Riwayat Harga TypeAI (TYPE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga TypeAI ke USD adalah $ -0.00243499621606348.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga TypeAI ke USD adalah $ -0.0315935109.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga TypeAI ke USD adalah $ -0.0362377387.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga TypeAI ke USD adalah $ -0.24485572752912436.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00243499621606348-4.24%
30 Days$ -0.0315935109-57.48%
60 Hari$ -0.0362377387-65.93%
90 Hari$ -0.24485572752912436-81.66%

Apa yang dimaksud dengan TypeAI (TYPE)

Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it’s swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya TypeAI (TYPE)

Prediksi Harga TypeAI (USD)

Berapa nilai TypeAI (TYPE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TypeAI (TYPE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TypeAI.

Cek prediksi harga TypeAI sekarang!

TYPE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi TypeAI (TYPE)

Memahami tokenomi TypeAI (TYPE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TYPE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang TypeAI (TYPE)

Berapa nilai TypeAI (TYPE) hari ini?
Harga live TYPE dalam USD adalah 0.054959 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TYPE ke USD saat ini?
Harga TYPE ke USD saat ini adalah $ 0.054959. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TypeAI?
Kapitalisasi pasar TYPE adalah $ 522.11K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TYPE?
Suplai beredar TYPE adalah 9.50M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TYPE?
TYPE mencapai harga ATH sebesar 4.09 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TYPE?
TYPE mencapai harga ATL 0.04244544 USD.
Berapa volume perdagangan TYPE?
Volume perdagangan 24 jam live TYPE adalah -- USD.
Akankah harga TYPE naik lebih tinggi tahun ini?
TYPE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TYPE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting TypeAI (TYPE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

