Harga Umbrella Network Hari Ini

Harga live Umbrella Network (UMB) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UMB ke USD saat ini adalah -- per UMB.

Umbrella Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 54,632, dengan suplai yang beredar 429.02M UMB. Selama 24 jam terakhir, UMB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.62, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UMB bergerak +0.40% dalam satu jam terakhir dan -28.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Umbrella Network (UMB)

Kapitalisasi Pasar $ 54.63K$ 54.63K $ 54.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 56.99K$ 56.99K $ 56.99K Suplai Peredaran 429.02M 429.02M 429.02M Total Suplai 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

Kapitalisasi Pasar Umbrella Network saat ini adalah $ 54.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UMB adalah 429.02M, dan total suplainya sebesar 447532308.6155464. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.99K.