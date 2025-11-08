Harga Unio Coin Hari Ini

Harga live Unio Coin (UNIO) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UNIO ke USD saat ini adalah -- per UNIO.

Unio Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,176.82, dengan suplai yang beredar 596.75M UNIO. Selama 24 jam terakhir, UNIO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00877677, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UNIO bergerak +0.59% dalam satu jam terakhir dan -6.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Unio Coin (UNIO)

Kapitalisasi Pasar $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 101.73K$ 101.73K $ 101.73K Suplai Peredaran 596.75M 596.75M 596.75M Total Suplai 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

