Harga UnitedStates National Debt Coin Hari Ini

Harga live UnitedStates National Debt Coin (USNDC) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USNDC ke USD saat ini adalah -- per USNDC.

UnitedStates National Debt Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,997.53, dengan suplai yang beredar 999.71M USNDC. Selama 24 jam terakhir, USNDC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, USNDC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

Kapitalisasi Pasar $ 6.00K$ 6.00K $ 6.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.00K$ 6.00K $ 6.00K Suplai Peredaran 999.71M 999.71M 999.71M Total Suplai 999,709,873.346013 999,709,873.346013 999,709,873.346013

