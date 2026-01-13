Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Universal Basic Compute?

Universal Basic Compute beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari UBC?

Token ini dihargai sebesar Rp1.46161271619750000, mencatat pergerakan harga sebesar -2.46% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Universal Basic Compute?

Universal Basic Compute termasuk dalam kategori Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Agent Launchpad. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan UBC dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Universal Basic Compute?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp1454300440.476120000, menempatkan aset ini di peringkat #7345. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai UBC yang beredar saat ini?

Terdapat 994960218.67645 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Universal Basic Compute hari ini?

Dalam satu hari terakhir, UBC mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Universal Basic Compute berfluktuasi antara Rp1.45049266556130000 dan Rp1.51957176799830000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.