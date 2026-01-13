Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Universal Operating System?

Universal Operating System beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari $UOS?

Token ini dihargai sebesar Rp20551.58998320000, mencatat pergerakan harga sebesar -26.05% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Universal Operating System?

Universal Operating System termasuk dalam kategori Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan $UOS dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Universal Operating System?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp3239385411.622440000, menempatkan aset ini di peringkat #6067. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai $UOS yang beredar saat ini?

Terdapat 157237.05396675007 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Universal Operating System hari ini?

Dalam satu hari terakhir, $UOS mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Universal Operating System berfluktuasi antara Rp20214.6786720000 dan Rp27795.18317400000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.