Harga UPVEMBER Hari Ini

Harga live UPVEMBER (UPVEMBER) hari ini adalah $ 0.00002629, dengan perubahan 12.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UPVEMBER ke USD saat ini adalah $ 0.00002629 per UPVEMBER.

UPVEMBER saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,907, dengan suplai yang beredar 997.50M UPVEMBER. Selama 24 jam terakhir, UPVEMBER diperdagangkan antara $ 0.0000221 (low) dan $ 0.00002989 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00048151, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000221.

Dalam kinerja jangka pendek, UPVEMBER bergerak -3.51% dalam satu jam terakhir dan -85.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UPVEMBER (UPVEMBER)

Kapitalisasi Pasar $ 25.91K$ 25.91K $ 25.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.91K$ 25.91K $ 25.91K Suplai Peredaran 997.50M 997.50M 997.50M Total Suplai 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

Kapitalisasi Pasar UPVEMBER saat ini adalah $ 25.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UPVEMBER adalah 997.50M, dan total suplainya sebesar 997500000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.91K.