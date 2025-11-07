Harga Uranus DEX (URA)
+3.86%
+5.46%
-26.87%
-26.87%
Harga aktual Uranus DEX (URA) adalah $0.00103588. Selama 24 jam terakhir, URA diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0.00144304, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highURA adalah $ 0.00970236, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, URA telah berubah sebesar +3.86% selama 1 jam terakhir, +5.46% selama 24 jam, dan -26.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Uranus DEX saat ini adalah $ 1.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar URA adalah 999.91M, dan total suplainya sebesar 999906230.436889. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.04M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Uranus DEX ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Uranus DEX ke USD adalah $ -0.0007778166.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Uranus DEX ke USD adalah $ +0.0004073489.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Uranus DEX ke USD adalah $ -0.0001652734451414631.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+5.46%
|30 Days
|$ -0.0007778166
|-75.08%
|60 Hari
|$ +0.0004073489
|+39.32%
|90 Hari
|$ -0.0001652734451414631
|-13.75%
Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.
Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.
The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.
The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.
As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa nilai Uranus DEX (URA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Uranus DEX (URA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Uranus DEX.
Cek prediksi harga Uranus DEX sekarang!
Memahami tokenomi Uranus DEX (URA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token URA sekarang!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading