Harga UREEQA Hari Ini

Harga live UREEQA (URQA) hari ini adalah $ 0.00153382, dengan perubahan 10.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi URQA ke USD saat ini adalah $ 0.00153382 per URQA.

UREEQA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 62,352, dengan suplai yang beredar 40.65M URQA. Selama 24 jam terakhir, URQA diperdagangkan antara $ 0.00148554 (low) dan $ 0.00176785 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 7.66, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00091925.

Dalam kinerja jangka pendek, URQA bergerak -11.37% dalam satu jam terakhir dan -13.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UREEQA (URQA)

Kapitalisasi Pasar $ 62.35K$ 62.35K $ 62.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 153.38K$ 153.38K $ 153.38K Suplai Peredaran 40.65M 40.65M 40.65M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

