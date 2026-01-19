Harga USAcoin Hari Ini

Harga live USAcoin (USACOIN) hari ini adalah $ 0.00400049, dengan perubahan 2.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USACOIN ke USD saat ini adalah $ 0.00400049 per USACOIN.

USAcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 84,010, dengan suplai yang beredar 21.00M USACOIN. Selama 24 jam terakhir, USACOIN diperdagangkan antara $ 0.003988 (low) dan $ 0.00418711 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.27, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00135626.

Dalam kinerja jangka pendek, USACOIN bergerak +0.31% dalam satu jam terakhir dan -0.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar USAcoin (USACOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 84.01K$ 84.01K $ 84.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 84.01K$ 84.01K $ 84.01K Suplai Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Kapitalisasi Pasar USAcoin saat ini adalah $ 84.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USACOIN adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 84.01K.